Англія

Англійська команда отримала значні фінансові дивіденди після вдалого сезону.

Манчестер Сіті провів найуспішніший сезон у своїй історії. "Містяни" виграли три головні трофеї: чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів та Кубок країни.

Таким чином, манчестерський клуб непогано заробив. Як стверджує The Telegraph, за перемогу в чемпіонаті Англії Ман Сіті отримає близько 180 мільйонів фунтів. За перемогу у Лізі чемпіонів – близько 110 мільйонів фунтів, за перемогу у Кубку Англії – 4 мільйони фунтів. Загалом манкуніанці заробили 294 мільйони фунтів.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.