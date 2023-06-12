Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Маємо деякі несподіванки.

Сьогодні, 12 червня, національна збірна України зіграє товариський матч проти Німеччини в Бремені, який для господарів Везерштадіон стане 1000 в їхній багаторічній історії.

"Синьо-жовті" натомість готуються до першого протистояння на чолі з Сергієм Ребровим, який, разом із своїм тренерським штабом, сформував заявку нашої команди на прийдешню зустріч.

До переліку 23 виконавців увійшли:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко,

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков,

Нападники: 7. Андрій Ярмоленко, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик.

Таким чином до заявки з наявних на поточних зборах футболістів не потрапили Віталій Буяльський, Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Нагадаємо, що командам буде дозволено зробити лише по шість замін за ходом протистояння.

Матч Німеччина — Україна розпочнеться о 19:00.