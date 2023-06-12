Другое

Одинадцята перемога в історії єгипетського клубу.

11 червня відбувся другий фінал африканської Ліги чемпіонів, в якому зустрічались єгипетський Аль-Ахлі та марокканський Відад. Перша зустріч завершилася перемогою єгиптян із рахунком 2:1.

У другому матчі команди розписали бойову нічию — 1:1. Таким чином, за сумою двох матчів єгиптяни перемогли — 3:2 та водинадцяте святкують перемогу в Лізі чемпіонів.

Відад (Марокко) — Аль-Ахлі (Єгипет) — 1:1 (за сумою двох матчів — 2:3)

Голи: Атіат-Аллаль, 27 — Абдельмонем, 78