Англія

Італієць може переїхати Сент-Джеймс Парк.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза має всі шанси залишити команду найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє La Repubblica, у послугах гравця зацікавлений Ньюкасл. Команда, яка вперше за 20 років кваліфікувалась у Лігу чемпіонів, хоче значно підсилити склад. Серед головних трансферних цілей — К'єза. Проте Ювентус готовий продати свого гравця, якщо за нього заплатять 60 мільйонів євро.

У цьому сезоні К'єза повернувся після травми коліна і забив чотири голи в 33 матчах. Його контракт на Альянц Стедіум завершується в червні 2025 року.

Окрім "сорок", зацікавленість у трансфері К'єзи виявляє Ліверпуль.