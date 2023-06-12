Реакція наставника "Трьох Левів" на требл Сіті.
ГАРЕТ САУТГЕЙТ, GETTY IMAGE
12 червня 2023, 12:20
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував перемогу Манчестер Сіті у трьох турнірах: чемпіонаті Англії, Кубку країни та Лізі чемпіонів.
"Манчестер Сіті провів феноменальний, абсолютно неймовірний сезон, і, звісно, для них це був Священний Грааль – здобути цей останній трофей, який вони не вигравали досі.
Я радий за них усіх. Зараз у нас так багато досвіду, коли окремі гравці вигравали великі трофеї, і це так важливо для нашого розвитку як команди. Це фантастика", – заявив Саутгейта.
Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.