Англія

Реакція наставника "Трьох Левів" на требл Сіті.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував перемогу Манчестер Сіті у трьох турнірах: чемпіонаті Англії, Кубку країни та Лізі чемпіонів.

"Манчестер Сіті провів феноменальний, абсолютно неймовірний сезон, і, звісно, для них це був Священний Грааль – здобути цей останній трофей, який вони не вигравали досі.

Я радий за них усіх. Зараз у нас так багато досвіду, коли окремі гравці вигравали великі трофеї, і це так важливо для нашого розвитку як команди. Це фантастика", – заявив Саутгейта.

Нагадаємо, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим керманичем, якому вдалось здобути требли на чолі одразу двох клубів.