Напередодні стало відомо, що нападник Мусса Дембеле залишив Ліон на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Евертону та Галатасараю запропонували послуги 26-річного француза та повідомили про умови переходу.

За інформацією джерела, клуби із Саудівської Аравії також стежать за ситуацією навколо майбутнього французького форварда.

У цьому сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист. 