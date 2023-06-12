Також клуби із Саудівської Аравії стежать за ситуацією навколо французького форварда.
Мусса Дембеле, getty images
12 червня 2023, 15:27
Напередодні стало відомо, що нападник Мусса Дембеле залишив Ліон на правах вільного агента.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Евертону та Галатасараю запропонували послуги 26-річного француза та повідомили про умови переходу.
За інформацією джерела, клуби із Саудівської Аравії також стежать за ситуацією навколо майбутнього французького форварда.
У цьому сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист.