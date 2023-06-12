Англія

Також клуби із Саудівської Аравії стежать за ситуацією навколо французького форварда.

Напередодні стало відомо, що нападник Мусса Дембеле залишив Ліон на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Евертону та Галатасараю запропонували послуги 26-річного француза та повідомили про умови переходу.

За інформацією джерела, клуби із Саудівської Аравії також стежать за ситуацією навколо майбутнього французького форварда.

У цьому сезоні Мусса Дембеле провів за Ліон 28 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав один асист.