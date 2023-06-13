Англія

"Сині" та "нерадзуррі" запланували зустріч найближчими днями.

У найближчі кілька днів керівництво Челсі запланувало з босами міланського Інтера зустріч, щоб обговорити низку можливих трансферів у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, головною темою переговорів двох клубів стане майбутнє форварда лондонців Ромелу Лукаку, який цей сезон провів на правах оренди у таборі "нерадзуррі".

Також стверджується, що Інтер хоче обговорити з Челсі потенційні переходи своєї головної трансферної цілі в особі центрального захисника Каліду Кулібалі, а також іншого більш молодого захисника "синіх" Трево Чалоби.

Щодо самого Челсі, то керівництво лондонського клубу цікавить воротар "нерадзуррі" Андре Онана, можливий переїзд якого до англійської Прем'єр-ліги сторони також обговорять між собою.