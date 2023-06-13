Англія

Англійський опорник Вест Гема має стати найдорожчим трансфером в історії "канонірів".

Центральний півзахисник Вест Гем Юнайтед та збірної Англії Деклан Райс змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно, проте з великою часткою ймовірністі залишиться в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лондонський Арсенал знаходиться на фінальній стадії підписання 24-річного англійця, якого "каноніри" готові зробити найдорожчим трансфером у своїй історії, а "молотобійці" вже змирилися, що втратять свій головний актив та одного з лідерів команди.

Як і очікувалося, загальна сума трансферу має становити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Стверджується, що переговори між клубами відбуваються на позитивній ноті, і є впевненість, що сторони дійдуть остаточної угоди найближчим часом.

Арсенал хотів би витратити на трансфер Райса близько 90 мільйонів фунтів, але Вест Гем хоче прописати в угоді певні бонуси, щоб досягти вищезгаданої суми більш ніж у 100 мільйонів фунтів.

За інформацією West Ham Xtra, клуби фактично домовилися про 92 мільйони фунтів обов'язкового платежу за трансфер англійського опорника та 10 мільйонів бонусами у разі перемоги Арсеналу в англійській Прем'єр-лізі або Ліги чемпіонів.

Також стверджується, що у мюнхенської Баварії, лондонського Челсі, Манчестер Юнайтед і Ньюкасл Юнайтед, які також намагалися підписати Райса, фактично немає шансів на те, щоб в останній момент якось змінити хід подій у цій трансферній сазі.

Одну з ключових ролей у цьому майбутньому переході стала взаємна симпатія та добрі стосунки між Мікелем Артетою та Декланом Райсом. Головний тренер Арсеналу є великим шанувальником таланту англійського хавбека та вважає, що він стане одним із ключових факторів того, щоб "канонірі" закріпилися у боротьбі за чемпіонський титул, а сам футболіст є великим шанувальником футболу та філософії Артети.