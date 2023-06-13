Англія

Уругваєць може перебратись в АПЛ.

Ліверпуль розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої лінії поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання El Nacional, мерсисайдці зробили стартову пропозицію щодо Федеріко Вальверде з Реала.

Ліверпуль пропонує 60 мільйонів євро за уругвайського півзахисника, проте очікується, що мадридці попросять не менше 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв за Реал 56 матчів, в яких забив 12 голів та зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вальверде кілька тижнів грав з пошкодженням.