Іспанія

Уругвайський півзахисник викладається за клуб та грає через біль.

Федеріко Вальверде кілька тижнів грає із пошкодженням, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, 24-річний футболіст вже кілька тижнів відчуває біль у стопі, викликаний великим навантаженням під час матчів та недоліком відпочинку через щільний календар.

Через біль уругваєць зазнає дискомфорту як під час матчів, так і у повсякденному житті – так, вранці хвору ділянку доводиться розігрівати, щоб зменшити дискомфорт.

Проблему Вальверде можна вирішити, надавши йому відпочинок, проте гравець хоче допомогти Реалу у ключових матчах сезону.

У поточному сезоні Вальверде провів за Реал та збірну Уругваю загалом 57 матчів.