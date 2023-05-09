Уругвайський півзахисник викладається за клуб та грає через біль.
Федеріко ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
09 травня 2023, 17:33
Федеріко Вальверде кілька тижнів грає із пошкодженням, повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, 24-річний футболіст вже кілька тижнів відчуває біль у стопі, викликаний великим навантаженням під час матчів та недоліком відпочинку через щільний календар.
Через біль уругваєць зазнає дискомфорту як під час матчів, так і у повсякденному житті – так, вранці хвору ділянку доводиться розігрівати, щоб зменшити дискомфорт.
Проблему Вальверде можна вирішити, надавши йому відпочинок, проте гравець хоче допомогти Реалу у ключових матчах сезону.
У поточному сезоні Вальверде провів за Реал та збірну Уругваю загалом 57 матчів.