Англія

Колвілл може продовжити виступи у складі "чайок".

Брайтон має намір викупити Леві Колвілла, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за англійського футболіста клуб готовий запропонувати 40 мільйонів фунтів. Якщо угода відбудеться, це стане рекордним придбанням в історії Брайтона.

Однак Челсі вже жодного разу повідомляв, що Колвілл є частиною довгострокового проєкту і вони не збираються його продавати.

Зазначимо, що контракт Колвілла з Челсі розрахований до літа 2025 року.

У сезоні-2022/23 Колвілл провів 22 матчі за Брайтон у всіх турнірах: на його рахунку 2 результативні передачі.