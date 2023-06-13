Колвілл може продовжити виступи у складі "чайок".
ЛЕВІ КОЛВІЛЛ, GETTY IMAGES
13 червня 2023, 14:59
Брайтон має намір викупити Леві Колвілла, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, за англійського футболіста клуб готовий запропонувати 40 мільйонів фунтів. Якщо угода відбудеться, це стане рекордним придбанням в історії Брайтона.
Однак Челсі вже жодного разу повідомляв, що Колвілл є частиною довгострокового проєкту і вони не збираються його продавати.
Зазначимо, що контракт Колвілла з Челсі розрахований до літа 2025 року.
У сезоні-2022/23 Колвілл провів 22 матчі за Брайтон у всіх турнірах: на його рахунку 2 результативні передачі.