Англія

Команда планує придбати Ніколо.

Ньюкасл докладає всіх зусиль, щоб завершити сенсаційну угоду про підписання півзахисника Інтера Ніколо Барелли вартістю близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів — повідомляє портал The Telegraph.

Барелла був ключовим гвинтиком у півзахисті Інтера, оскільки вони виграли обидва внутрішні трофеї в Італії та дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де програли Манчестер Сіті.

Telegraph Sport також пише, що Ньюкасл виділив більшу частину свого трансферного бюджету на підписання двох півзахисників, а іншою головною ціллю є Джеймс Меддісон з Лестер Сіті.

Ньюкасл відчайдушно намагався підписати цього літа опорника, щоб дозволити бразильському гравцеві Бруну Гімараешу грати вільніше на полі, а Барелла стане приголомшливою модернізацією Джонджо Шелві, якому дозволили піти в Ноттінгем Форест ще в січні.

Згідно з багатьма джерелами, угода вважається досягнутою, інтенсивні перемовини ведуться протягом попередніх кількох днів. Але для завершення перемовин ще потрібно попрацювати. Барелла стане найбільшим трансфером Ньюкасла, якщо йому вдасться це зробити, і це стане головною заявою про статус клубу.

Едді Хау рішуче стверджував, що йому потрібні принаймні два "елітних гравці", щоб покращити першу команду, а не розподіляти обмежений бюджет на гравців команди. Барелла, який є гравцем збірної Італії, відповідає цій моделі і є одним із найкращих опорних півзахисників в Європі за попередні два роки.