Англія

Учасник Чемпіоншипа знайшов нового керманича.

Лестер за підсумками сезону АПЛ фінішував на 18 сходинці та вилетів в другий за силою дивізіон — Чемпіоншип.

Після такого результату, вочевидь, треба змінювати тренера, тому керівництво клуба націлилось на тренера Манчестер Сіті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лиси" хочуть запросити Енцо Мареску, який наразі обіймає посаду асистента Хосепа Гвардіоли.

Стверджується, що перемовини вже знаходяться на просунутій стадії. Узгоджуються останні деталі. Тренер готовий покинути штаб Гвардіоли, щоб отримати роботу головним тренером.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете та ще кілька гравців Лестера залишать клуб.