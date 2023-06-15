Англія

Іспанський голкіпер змінить клуб цього літа.

Воротар Брентфорда Давід Рая незабаром може стати гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" змогло домовитися про умови особистого контракту із 27-річним іспанцем. Контракт із лондонським клубом буде розрахований до літа 2028 року.

Наразі залишилася справа за клубами, де потрібно шукати компроміс. Брентфорд має намір виручити за футболіста близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, а "шпори" вважають цю суму завищеною.

Минулого сезону Рая провів 39 матчів, з яких 12 на нуль при 47 пропущених м'ячах.

Раніше була інформація, що Уго Льоріс має намір залишити Тоттенгем у літнє трансферне вікно.