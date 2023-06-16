17-річний футболіст виступатиме за "чорних котів".
Джоб Беллінгем, ФК Сандерленд
16 червня 2023, 00:24
Молодший брат Джуда Беллінгем Джоб перейшов до Сандерленда, повідомив офіційний сайт англійської команди.
Після повернення з розташування збірної Англії U-18, 17-річний футболіст підпише угоду з "чорними котами". Зазначимо, що Джоб Беллінгем виступав за Бірмінгем.
Контракт Джоба з Бірмінгемом діяв до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 англієць провів 23 матчі у всіх турнірах: на його рахунку немає результативних дій.
Раніше стало відомо, що Джуд Беллінгем перейшов до Реала.