Іспанія

19-річний англієць виступатиме у складі "вершкових" під п'ятим номером.

Мадридський Реал офіційно представив свого зіркового новачка — півзахисника Джуда Беллінгема з дортмундської Боруссії.

Угода з 19-річним англійцем розрахована на шість років. Сума трансферу склала 103 мільйони євро, а ще 31 млн євро "джмелі" можуть отримати як бонуси.

У складі "вершкових" Джуд виступатиме під п'ятим номером, який раніше належав Хесусу Вальєхо. Тепер іспанець взяв собі 24 номер.

Таким чином, Беллінгем буде використовувати той же номер, що і його кумир із Реала Зінедін Зідан, який використавував його під час свого перебування у столиці Іспанії.

Минулого сезону Беллінгем провів 42 матчі, в яких забив 14 голів та віддав сім асистів. Також Джуд був визнаний найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками сезону.