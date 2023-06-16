Англія

"Лисиці" перебувають на завершальній стадії підписання члена тренерського штабу "містян".

Лестер Сіті знаходиться у пошуках нового головного тренера для першої команди після того, як вилетів з англійської Прем'єр-ліги у Чемпіоншип за підсумками цього сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лисиці" знаходяться за крок від того, щоб завершити останні деталі угоди про призначення Енцо Марески новим головним тренером, який наразі обіймає посаду асистента Хосепа Гвардіоли у тренерському штабі Манчестер Сіті.

За інформацією джерела, перехід італійського фахівця на посаду керманича Лестера є неминучим. У стані Ман Сіті проінформовані про це та готові дати "зелене світло", щоб Мареска пішов на підвищення у своїй тренерській кар'єрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете та ще кілька гравців Лестера залишать клуб.