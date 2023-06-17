Англія

"Каноніри" готові заплатити за німця близько 60 мільйонів фунтів.

Арсенал хоче зменшити вартість Кая Гаверца, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, Челсі хоче виручити за свого футболіста близько 70 мільйонів фунтів. У свою чергу, "синім" необхідно продавати футболістів цього літа.

Арсенал сподівається, що це змусить керівництво "синіх" погодитись на знижку та продати Гаверця за 60 мільйонів фунтів. Сам футболіст уже повідомив босам клубу про бажання піти.

Арсенал готовий платити німцеві близько 220 тисяч фунтів на тиждень.

Минулого сезону АПЛ Кай провів 35 матчів, відзначившись 7 голами та 1 асистом.