Англія

Португалець прокоментував свої результати.

Півзахисник Бруну Фернандеш прокоментував свою нинішню гру — повідомляє портал Cm Jornal.

"Я виступаю з тією ж енергією та волею. Очевидно, що хвилини накопичуються, але я готовий викластися якнайкраще, тому що це величезна честь бути тут. Втомі доведеться почекати ще дві гри", — сказав Бруну Фернандеш.

Я відчуваю привілей мати можливість займатися цією професією, яка в кінцевому підсумку стає не просто професією, тому що це була наша мрія з дитинства. Це також була мрія дитинства грати за Манчестер Юнайтед, і коли тренер запитує мене, чи хочу я відпочити, я кажу, що я завжди готовий грати. Прийде час, коли мене будуть використовувати менше, тому я хочу максимально використати можливості, які тренери дають мені зараз", — зізнався він.

Португалія зараз грає з Боснією.