27-річний футболіст може залишити Астон Віллу.
Оллі Воткінс, Getty Images
18 червня 2023, 00:23
Оллі Воткінс може залишити Астон Віллу цього літа, повідомляє Athletic.
За інформацією джерела, за 27-річним нападником стежить Манчестер Юнайтед. Воткінс — один із нечисленних форвардів, які можу відповідати вимогам головного тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага.
Його контракт із Астон Віллою розрахований ще на два сезони.
У сезоні-2022/23 Воткінс провів 37 матчів за Астон Віллу в АПЛ: на його рахунку 15 голів та 6 результативних передач. Він став найкращим бомбардиром віллан минулого сезону.