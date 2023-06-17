Німеччина

На цьому етапі мюнхенці близькі до того, щоб перехопити корейського центрбека у конкурентів.

Центральний захисник Наполі Кім Мін Дже з кожним днем трансферного вікна стає ближче до того, щоб змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мюнхенська Баварія на даний момент є лідером у боротьбі за 26-річного гравця збірної Південної Кореї.

Стверджується, що ще днем раніше чемпіон Німеччини практично повністю узгодив умови особистого контракту з Кімом.

За інформацією джерела, тепер у Баварії готуються активувати клаусулу корейського центрбека, що прописана в його контракті з Наполі.

Раніше повідомлялося, що пункт викупу в угоді Кіма Мін Дже з неаполітанцями складає 50-70 мільйонів євро. До чемпіона Італії цього сезону також виявляли предметний інтерес Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль та інші європейські клуби.