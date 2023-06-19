Англія

Клуб знайшов заміну Гарі О'Нілу досить оперативно.

Борнмут оголосив про призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера, повідомляє офіційний сайт англійської команди. 40-річний фахівець уклав угоду на два сезони.

Нагадаємо, що з 2020 по 2023 рік Іраола тренував Райо Вальєкано. Також він працював у Мірандесі та кіпрський АЕК.

Зазначимо, що, незважаючи на те, що Гарі О'Ніл зберіг прописку в АПЛ для Борнмута, керівництво клубу вирішило його звільнити.

Нагадаємо, що за Борнмут виступає українець Ілля Забарний.