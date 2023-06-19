Англія

Іспанський тренер не вірить, що "містяни" зможуть переманити нападника ПСЖ.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував можливість переходу Кіліана Мбаппе в команду.

"Ми не підпишемо Кіліана Мбаппе, він не приєднається до Манчестер Сіті — усі ви знаєте, куди він хоче піти", — наводить слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив дев'ять результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.

Нагадаємо, раніше футболіст заявив, що залишиться у ПСЖ наступного сезону, а майбутнє вирішить лише у 2024 році.