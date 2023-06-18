Франция

Форвард — про своє майбутнє.

Кіліан Мбаппе знову зазначив, що й надалі планує виступати за нинішню команду. А своє майбутнє він вирішить наступного року.

"Я залишусь у ПСЖ наступного сезону, а майбутнє вирішу лише у 2024 році. За рік може відбутися багато чого, особливо в клубі на кшталт ПСЖ", – сказав форвард в інтерв'ю Téléfoot.

У сезоні-2022/23 Мбаппе провів 34 матчі в Лізі 1: на його рахунку 29 голів та 5 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мбаппе не активує опцію продовження контракту із ПСЖ ще на сезон – до 2025 року. Таким чином, він або змінить клуб цього літа, або піде безкоштовно наступного року.