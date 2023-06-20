Англія

Існують підозри, що два клуби АПЛ нечесно використовують великі витрати саудівських клубів, щоб вирішити свої проблеми з фінансовим фейр-плей.

Європейські клуби виступили з вимогою розслідувати вихідні трансфери до чемпіонату Саудівської Аравії від двох клубів англійської Прем'єр-ліги в особі лондонського Челсі та Вулвергемптона, яких підозрюють у використанні великих грошей саудитів для нечесного вирішення своїх проблем з фінансовим фейр-плей, а саму арабську державу у, нібито, цілеспрямованому розвантаженні бюджетів "синіх" та "вовків". Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, цього тижня чотири клуби Професійної ліги Саудівської Аравії, що спонсоруються Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії (PIF), будуть у Лондоні для укладення низки угод. Вважається, що тільки Челсі отримав пропозицію щодо п'яти гравців на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча, як стало відомо напередодні, Ромелу Лукаку все ж відхилив пропозицію залишити європейський футбол.

Оскільки переговори щодо Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Едуарда Менді та П’єра-Емеріка Обамеянга знаходяться на різних стадіях переговорів, суперники вимагають ретельного розгляду продажу гравців Челсі, не в останню чергу тому, що угоди можуть зіграти важливу роль у забезпеченні того, щоб Челсі та інші клуби могли чесно дотримуватися фінансових правил Прем’єр-ліги. Питання є не тільки до великих сум, що пропонують саудити, а й у самій структурі угод.

Вулвергемптон, який також має проблеми з ФФП, може незабаром вирішити їх після досягнення угоди щодо продажу Рубена Невеша в саудівський Аль-Хіляль за 47 мільйонів фунтів стерлінгів (55 млн євро), що, враховуючи лише один наявний рік по контракту португальського хавбека з "вовками", вважається завищеним і вимагає додаткового розслідування відповідно до протоколу АПЛ щодо оцінки справедливої вартості гравця.

Слід також відзначити, що агент Невеша, Жорже Мендеш, вже давно встиг обзавестися зв'язками у Саудівській Аравії, де як мінімум вже грає Кріштіану Роналду за Ан-Наср та тренує Нуну Ешпіріту Санту в Аль-Іттіхаді, які є його клієнтами.

"PIF має стільки інвестицій по всьому світу, що його слід змусити довести відсутність конфлікту інтересів, оскільки він витрачає великі гроші зі своїми бездонними ресурсами на старіючих гравців. Цього літа по всій Європі треба дивитися за клубами, які використовують Саудівську Аравію як безкоштовний пропуск для обходу правил ФФП. Якщо PIF має інвестиційний інтерес як у клубі-продавці, так і в клубі-покупці, це стає ще сумнішим", - сказав представник одного з європейських клубів на правах анонімності.

Джерела у Челсі стверджують, що інтерес до їхніх гравців з боку клубів Саудівської Аравії є суто транзакційним і пов'язаний з популярністю клубу на Близькому Сході. Челсі заперечує, що PIF має будь-які фінансові інтереси в клубі, незважаючи на повідомлення про те, що інвестиційна компанія Clearlake Capital, яка володіє приблизно 60% акцій "синіх", мала попередні міноритарні інвестиції від PIF.

Челсі повідомив про збитки у розмірі 121 мільйона фунтів стерлінгів за минулий сезон

Тодд Боелі та Джонатан Голдштейн, дві провідні фігури в структурі власності Челсі, були пов’язані з окремими бізнес-підприємствами з величезним капіталом минулого літа. Фірма нерухомості Cain International, у якій Голдштейн є генеральним директором, а Боелі – членом правління, у серпні запустила спільний проект з PIF, інвестувавши 900 мільйонів доларів у групу розкішних готелів Aman.

Хоча Челсі стверджує, що вони вже були впевнені в дотриманні правил прибутку та стабільності, значні витрати гравців були неминучими після того, як за останні два трансферні вікна було витрачено 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Клуб повідомив про збитки у 121 мільйон фунтів стерлінгів за минулий сезон, незважаючи на великий прибуток від продажу гравців, і це якщо не враховувати ще втрати у 153,4 мільйона фунтів стерлінгів за сезон-2020/21.

Джерела, близькі до Челсі, стверджували, що PIF не має навіть "нульового фінансового чи будь-якого іншого інтересу до Челсі", і це було ретельно перевірено на момент придбання клубу. Clearlake Capital зробив приблизно 450 інвестицій, не пов’язаних з Челсі, і інвестував або отримав інвестиції приблизно від 400 інвесторів на шести континентах, додав інсайдер. Потенційні угоди з саудитами цього літа будуть "чисто транзакційними", кажуть джерела, пов'язані з лондонцями.

У Саудівський Аравії ж досить зухвало ставляться до пропонованих угод, а плани королівства полягають у тому, щоб до 2030 року збільшити дохід своєї ліги до 400 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Відзначається, що після швидкого успіху у Ньюкасл Юнайтед, власником якого також є PIF, у Саудівській Аравії мають думку, що тепер західний скептицизм безперечно подолано.