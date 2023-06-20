Англія

Контракт французького нападника із "синіми" буде розрахований на шість років.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нападника Крістофера Нкунку, права на якого раніше належали Лейпцигу.

25-річний француз підписав із лондонським клубом повноцінний контракт, який буде розрахований на шість років та почне діяти з першого липня.

За неофіційними даними, трансфер Нкунку коштував Челсі 60 мільйонів євро — саме така сума була прописана в контракті француза з Лейпцигом у якості клаусули.



Універсальний нападник забив 23 голи та віддав 9 асистів у 36 матчах в цьому сезоні, щоб допомогти Лейпцигу посісти третє місце в Бундеслізі, удруге поспіль виграти Кубок Німеччини та першим в історії "биків" стати кращим бомбардиром розіграшу чемпіонату Німеччини.