"Молотобійці" хочуть отримати 100 мільйонів фунтів за свого виконавця.
ДЕКЛАН РАЙС, GETTY IMAGES
20 червня 2023, 16:59
Як раніше повідомлялося, Арсенал зробив другу пропозицію Вест Гему про покупку Деклана Райса.
Журналіст Давид Орнштейн повідомляє, що "каноніри" запропонували 75 мільйонів фунтів та ще 15 млн у вигляді бонусів. Проте Вест Гем відхилив цю пропозицію.
За його інформацією, "молотобійці" хочуть виручити 100 мільйонів фунтів за свого гравця.
Нагадаємо, контракт Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 Райс провів 37 матчів: на його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі.