Англія

"Молотобійці" хочуть отримати 100 мільйонів фунтів за свого виконавця.

Як раніше повідомлялося, Арсенал зробив другу пропозицію Вест Гему про покупку Деклана Райса.

Журналіст Давид Орнштейн повідомляє, що "каноніри" запропонували 75 мільйонів фунтів та ще 15 млн у вигляді бонусів. Проте Вест Гем відхилив цю пропозицію.

За його інформацією, "молотобійці" хочуть виручити 100 мільйонів фунтів за свого гравця.

Нагадаємо, контракт Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Райс провів 37 матчів: на його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі.