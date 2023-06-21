Англія

"Червоні дияволи" збільшили свою ставку до 45 млн фунтів + 5 млн як бонуси, але цього, як і раніше, недостатньо.

Манчестер Юнайтед не припиняє спроб оформити підписання атакуючого півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта у літнє трансферне вікно.

Напередодні перша пропозиція "червоних дияволів" у розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів у якості бонусів бонуси була відхилена керівництвом "синіх", проте наступна пропозиція манкуніанців щодо 24-річного англійця також не мала успіху.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, МЮ збільшив свою ставку до 45 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів бонусам, проте така сума знову не влаштувала Челсі.

За інформацією джерела, лондонський клуб, як і раніше, хоче за свого вихованця 60 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді бонусів. Сторони наближаються до угоди, проте ще не домовилися.

Минулого сезону Мейсон Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. Його контракт з Челсі спливає наступного літа, проте продовжувати його він відмовився.