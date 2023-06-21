"Сині" мають намір виручити за футболіста близько 65 млн фунтів стерлінгів.
Мейсон Маунт, Getty Images
21 червня 2023, 15:39
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт може стати гравцем Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, сьогодні, 21 червня, керівництво "червоних дияволів" зробило пропозицію для "синіх" у розмірі 40+5 мільйонів фунтів стерлінгів. Челсі у свою чергу наполягає на сумі 60+5 млн фунтів.
Переговори щодо можливого трансферу 24-річного англійця продовжуються.
Нагадаємо, чинний контракт Маунта з Челсі розрахований до літа наступного року.
Минулого сезону Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.