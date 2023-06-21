Англія

"Сороки" готові заплатити за італійського хавбек загально близько 70 мільйонів євро.

Напередодні з'явилася інформація, що Ньюкасл Юнайтед зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Мілана Сандро Тоналі та вже зробив щодо нього свою першу пропозицію в розмірі 55-60 мільйонів євро, на яку отримав відмову.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" подали офіційну заявку щодо 23-річного італійця, покращивши свою нову пропозицію, загальна сума якої становить близько 70 мільйонів євро.

Наразі клуби обговорюють між собою структуру ймовірної угоди, тоді як Мілан цілком влаштовує запропонована сума англійським клубом щодо їхнього гравця.

Відзначається, що Ньюкасл також зробив "величезну пропозицію" самому Сандро Тоналі щодо контракту. Повідомлялося, що клуб АПЛ готовий платити італійському хавбеку 6,5 мільйона євро на рік плюс бонуси, які можуть збільшити цю суму до 7,5 млн.