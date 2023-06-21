Італія

"Россонері" оцінюють свого гравця як мінімум у 80 мільйонів євро.

Напередодні з'явилася інформація, що Ньюкасл Юнайтед зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Мілана Сандро Тоналі.

Як повідомляє журналіст Даніеле Лонго, "сороки" зробили свою стартову пропозицію щодо 23-річного італійця в розмірі 55-60 мільйонів євро, проте у відповідь отримали відмову.

У Ньюкаслі розуміють, що їм потрібно наблизитись до суми в 80 мільйонів євро, яка близька до запитів Мілану.

Самому Тоналі клуб АПЛ готовий платити 6,5 мільйона євро на рік плюс бонуси, які можуть збільшити цю суму до 7,5 млн.

В минулому сезоні Сандро Тоналі провів 34 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 7 результативних передач.