Англія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру на Етіхаді.

Манчестер Сіті розпочав гонку за Декланом Райсом, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "міщани" сьогодні зроблять стартову пропозицію щодо 24-річного півзахисника.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Сіті піде на угоду, якщо отримає згоду від англійця на перехід.

При цьому, Арсенал зберігає впевненість, що зможе підписати Райса. Раніше Вест Гем відхилив пропозицію "канонірів" на суму 75 мільйонів фунтів і 15 млн у вигляді бонусів.

Нагадаємо, контракт Райса з Вест Гемом діє до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Райс провів 37 матчів: на його рахунку 4 голи та 2 результативні передачі.