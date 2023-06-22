Однак "червоні дияволи" не хочуть багато витрачати на одного футболіста.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
22 червня 2023, 13:53
Манчестер Юнайтед готується зробити третю пропозицію щодо Мейсона Маунта, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, манчестерський клуб готовий покращити свою пропозицію щодо англійця, проте через необхідність дотримання фінансового фейр-плей клуб не готовий витрачати надто багато грошей на підписання одного гравця.
Остання пропозиція МЮ була у розмірі 45+5 мільйонів фунтів. За чутками, Челсі просить за англійця 60+5 млн.
Минулого сезону Мейсон Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. Його контракт з Челсі спливає наступного літа, проте продовжувати його він відмовився.