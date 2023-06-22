Англія

Однак "червоні дияволи" не хочуть багато витрачати на одного футболіста.

Манчестер Юнайтед готується зробити третю пропозицію щодо Мейсона Маунта, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, манчестерський клуб готовий покращити свою пропозицію щодо англійця, проте через необхідність дотримання фінансового фейр-плей клуб не готовий витрачати надто багато грошей на підписання одного гравця.

Остання пропозиція МЮ була у розмірі 45+5 мільйонів фунтів. За чутками, Челсі просить за англійця 60+5 млн.