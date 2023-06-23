Англія

Нідерландський захисник погодився приєднатися до "канонірів", вважаючи проєкт Мікеля Артети дуже привабливим для себе.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Арсенал зробив пропозицію амстердамському Аяксу у розмірі 30 мільйонів євро щодо універсального захисника Юррієна Тімбера, в якому бачить "другого Зінченка" на правому фланзі оборони.

Незважаючи на те, що перша ставка "канонірів" була відхилена, усі три сторони зацікавлені в успішному укладанні цієї угоди, і, за інформацією журналіста Фабріціо Романо, Арсенал вже повністю погодив умови особистого контракту з 22-річним нідерландцем.

За інформацією джерела, Тімбер вважає клуб з Північного Лондона дуже привабливим проєктом для свого майбутнього та зацікавлений тільки у переїзді на Емірейтс Стедіум.

Очікується, що у наступні кілька днів, після формальних переговорів, Арсенал значно наблизиться до трансферу нідерландського захисника та зробить покращену офіційну пропозицію Аяксу, який початково вимагав за свого гравця 50 мільйонів євро.

У цьому сезоні Юррієн Тімбер провів 47 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.