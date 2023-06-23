Англія

Ньюкасл також бере участь у боротьбі за підписання англійського плеймейкера.

Атакуючий півзахисник та лідер Лестер Сіті Джеймс Меддісон з великою ймовірністю змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно після того, як його команда вилетіла у Чемпіоншип за підсумками сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, новий головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу визначив 26-річного англійця як ключову трансферну ціль для своєї команди на це літо разом з посиленням позиції центрального захисника.

За інформацією джерела, найближчими днями "шпори" планують значно просунутися у процесі підписання Меддісона, незважаючи на те, що Ньюкасл Юнайтед бере участь у цих трансферних перегонах. Раніше саме "сороки" називалися фаворитами у боротьбі за лідера Лестера.

У цьому сезоні Джеймс Меддісон провів у футболці "лисиць" 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 9 результативних передач. Його поточний контракт розрахований до літа 2024 року.