Шотландський хавбек підписав зі "левами" нову угоду до літа 2027 року.
Джон Макгінн, Астон Вілла
23 червня 2023, 11:57
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження поточного контракту зі своїм капітаном та центральним півзахисником Джоном Макгінном.
28-річний шотландець уклав нову довгострокову угоду зі "левами", яка буде розрахована до літа 2027 року.
У цьому сезоні Джон Макгінн провів у футболці бірмінгемців 34 поєдинки у рамках АПЛ, у яких він забив один гол, відзначився трьома результативними передачами та заробив сім попереджень.
Нагадаємо, раніше Астон Вілла оголосила про підписання на правах вільного агента центрального півзахисника Юрі Тілеманса, у якого завершився контракт із Лестером.