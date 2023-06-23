Англія

Шотландський хавбек підписав зі "левами" нову угоду до літа 2027 року.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження поточного контракту зі своїм капітаном та центральним півзахисником Джоном Макгінном.

28-річний шотландець уклав нову довгострокову угоду зі "левами", яка буде розрахована до літа 2027 року.

У цьому сезоні Джон Макгінн провів у футболці бірмінгемців 34 поєдинки у рамках АПЛ, у яких він забив один гол, відзначився трьома результативними передачами та заробив сім попереджень.

Нагадаємо, раніше Астон Вілла оголосила про підписання на правах вільного агента центрального півзахисника Юрі Тілеманса, у якого завершився контракт із Лестером.