Англія

Перші дві офіційні заявки "червоних дияволів" було відхилено.

Манчестер Юнайтед не втрачає надій успішно завершити процес підписання атакуючого півзахисника лондонського Челси Мейсона Маунта після того, як "сині" відхили перші дві офіційні пропозиції манкуніанців щодо їхнього вихованця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволи" готують свою третю пропозицію щодо 24-річного англійця, яка перевищую суму в 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що це буде фінальна та остаточна ставка від МЮ.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче якомога швидше вирішити питання з трансфером Маунта, з яким повністю узгоджено умови особистого контракту.

Нагадаємо, остання пропозиція "червоних дияволів" за англійського плеймейкера була 45 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 5 мільйонів бонусам, проте така сума знову не влаштувала Челсі. Лондонці хочуть 60 млн фунтів плюс 5 млн у вигляді бонусів.

Минулого сезону Мейсон Маунт провів 35 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. Його контракт з Челсі спливає наступного літа, проте продовжувати його він відмовився.