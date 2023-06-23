Англія

Футболіст переїде грати до Лондона.

Звіти в Італії стверджують, що воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо пройде медичний огляд у Тоттенгемі у неділю.

Гравець збірної Італії планує завершити перехід до Північного Лондона за 20 мільйонів євро.

Кілька джерел в Італії, включаючи Sport Mediaset і Фабріціо Романо, стверджують, що 26-річний гравець пройде медогляд у "шпор" в неділю.

За словами Романо, Вікаріо прилетить до Лондона з Іспанії, де зараз перебуває у відпустці.

Вікаріо провів попередні два сезони на Стадіо Кастеллані і був головною метою Інтера замінити Андре Онану, але "нерадзуррі" тепер повинні шукати варіанти деінде, враховуючи, що Манчестер Юнайтед, схоже, готовий зробити офіційну пропозицію щодо камерунського гравця до завершення місяця.

Вікаріо був викликаний головним тренером збірної Італії Роберто Манчіні на матчі Ліги націй проти Іспанії та Нідерландів у червні, але ще не дебютував у основному складі "скуадри адзурри".

У сезоні-2022-2023 років він зіграв сім матчів без голів в 31 грі Серії А, пропустивши 39 м'ячів.