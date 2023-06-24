Англія

Нідерландський півзахисник може перебратись в АПЛ.

Брайтон вже втратив декілька вкрай важливих гравців та ще може через вихідні трансфери, але в клубі працюють над посиленням складу.

Як повідомляє видання Calciomercato, головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі хоче бачити у команді півзахисника Аталанти Тена Компейнерса.

В цьому сезоні нідерландський футболіст відіграв 35 матчів на клубному рівні, в яких відзначився десятьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі готовий запропонувати Брайтону одного зі своїх футболістів за Кайседо.