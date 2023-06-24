Англія

"Шпори" розглядають варіанти з підписанням Едмонда Тапсоби та Міккі ван де Вена.

У літнє трансферне вікно Тоттенгем планує посилити позицію центрального захисника та визначився із двома головними кандидатурами для вирішення цієї проблеми. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "шпори" провели попередні переговори із центральним захисником Вольфсбурга Міккі ван де Веном, інтереси якого представляє команда Райоли.

Також, крім Міккі ван де Вена, у Тоттенгемі високо цінують центрбека леверкузенського Баєра Едмонда Тапсобу.

За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна вартість 22-річного ван де Вена оцінюється в 30 мільйонів євро, тоді як 24-річного Тапсоби в аналогічну суму.