Англія

Ганський хавбек може залишити Арсенал.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Томас Парті може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, про що напередодні стало відомо у ЗМІ.

Повідомлялося, що клуби Саудівської Аравії готові заплатити за 30-річного ганського хавбека 40 мільйонів євро, але розбити цю суму на кілька виплат.

Проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Арсенал досі не отримав офіційної пропозиції від саудитів, а потенційний трансфер обговорюється у формальному ключі.

За інформацією джерела, пріоритетом для Томаса залишається залишитися в Європі, у той же час "каноніри" готові розлучитися з ним, оскільки не планують продовжувати з ним контракт.

Цього сезону Томас Парті провів у футболці лондонського клубу 40 поєдинків (2694 хвилини), у яких він забив три голи та заробив шість попереджень.