Англія

Ганський півзахисник може перебратися до АПЛ.

Атакуючий півзахисник амстердамського Аякса Мохаммед Кудус у літнє трансферне вікно може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лігі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 22-річний ганський хавбек є одною з головних цілей Брайтона, проте "чайки" не розпочинали поки ніяких офіційних переговорів з клубом нідерландської Ередівізі, як і лондонський Челсі.

Відзначається, що ця потенційна угода буде непростою для Брайтона, незважаючи на те, що Кудус повідомив Аяксу про свої наміри змінити клуб.

У минулому сезоні Мохаммед Кудус провів за Аякс 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 6 результативних передач.