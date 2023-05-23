Нидерланды. Новость

У послугах футболіста зацікавлені одразу три клуби АПЛ.

Півзахисник Аякса Мохаммед Кудус у літнє трансферне вікно може змінити клуб. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 22-річний гонець вже повідомив керівництво клубу, що має намір змінити клуб. Голландці вимагатимуть за футболіста близько 45 мільйонів євро.

Також наголошується, що у послугах футболіста зацікавлені три клуби з АПЛ – Арсенал, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед.

Діючий контракт Кудуса розрахований до літа 2025 року, і він вже відхилив пропозицію о новій угоді до 2026 року.

Цього сезону Кудус провів 41 матч, у яких забив 18 голів та віддав шість гольових передач.