Англія

Лондонський клуб готується зробити свою пропозицію.

Челсі має намір придбати Мойзеса Кайседо, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, "сині" можуть отримати 21-річного футболіста за 70+10 мільйонів фунтів, незважаючи на те, що Брайтон вимагає близько 100 млн.

В оточенні Кайседо стверджують, що вартість трансферу не має перевищити суму, яку Реал заплатив за Орельєна Чуамені. Зазначимо, що Мойзес має намір перейти до Челсі.

Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.