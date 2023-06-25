Англія

Клаусула гравця вражає, але Севілья готова піти на поступки.

Андалузька Севілья цього сезону підтвердила свій статус "королеви Ліги Європи УЄФА", здобувши чергову перемогу в цьому міжнародному клубному турнірі.

Чималий вклад в успіхи "нервіонців" у другій половині сезону зробив аргентинський нападник Лукас Окампос, який саме повернувся з пів річної оренди в складі амстердамського Аякса.

Однак контракт 28-річного виконавця добігає завершення вже наступного року, тож поточне літнє трансферне вікно є останньою можливістю клубу з Андалусії заробити на його продажі притомні кошти.

І хоча Севілья за власним бажанням прописала в угоді з Окампосом суму відступних у розмірі 80 млн євро, вона наразі готова йти на відчутні поступи потенційним покупцям у фінансових питаннях.

Половина від цієї суми — а це вже геть інша справа, тож, як повідомляє англійська преса, лондонський Фулгем найближчим часом має долучитись до перегонів за футболістом.

У другій половині сезону Окампос провів 29 матчів, забивши п’ять голів та віддавши дві гольові передачі.