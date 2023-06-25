Англія

Вільярреал заробить 37 мільйонів євро за свого нападника, проте Челсі виплатить цю суму у декілька траншів.

Нападник Вільярреалу Ніколас Джексон цього літа продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі у лондонському Челсі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 22-річний сенегалець вже повністю завершив медогляд у своєму новому клубі, з яким він підпише довгострокову угоду до літа 2031 року — на вісім років.

Відзначається, що на продажі Ніколаса Джексона Вільярреал заробить 37 мільйонів євро, проте ця сума буде виплачена з боку Челсі протягом кількох років.

Минулого сезону сенегальський форвард провів на клубному рівні 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.