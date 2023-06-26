Англія

Французький півзахисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед через важкі перемовини з Челсі щодо Мейсона Маунта вирішив перемкнути свою увагу на інший варіант.

Як повідомляє видання The Athletic, "червоні дияволи" зв'язались з представниками Адрієна Рабьо щодо можливого переходу.

Його контракт з Ювентусом завершується цього літа.

Минулого сезону центральний півзахисник забив 11 голів і віддав п'ять результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус спробує купити Мілінковича-Савича, якщо не продовжить контракт Рабьо.