28-річний футболіст залишиться у нинішній команді.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
26 червня 2023, 14:59
Ювентус переконав Адрієна Рабьо підписати новий контракт, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, представники туринського клубу домовились із матір'ю хавбека. Рабьо вивчив усі варіанти і вирішив, що залишитися в Ювентусі буде найкращим рішенням. Його контракт спливав 30 червня.
У туринському клубі Рабьо за новим контрактом зароблятиме сім мільйонів євро за сезон. Інтерес до француза також виявляв Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону центральний півзахисник забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.