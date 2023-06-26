Італія

28-річний футболіст залишиться у нинішній команді.

Ювентус переконав Адрієна Рабьо підписати новий контракт, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, представники туринського клубу домовились із матір'ю хавбека. Рабьо вивчив усі варіанти і вирішив, що залишитися в Ювентусі буде найкращим рішенням. Його контракт спливав 30 червня.

У туринському клубі Рабьо за новим контрактом зароблятиме сім мільйонів євро за сезон. Інтерес до француза також виявляв Манчестер Юнайтед.

Минулого сезону центральний півзахисник забив 11 голів і віддав 5 результативних передач у 48 матчах за Ювентус у всіх турнірах.