При цьому англієць віддаватиметься в іграх за клуб.
МЕЙСОН МАУНТ, GETTY IMAGES
26 червня 2023, 19:30
Мейсон Маунт не виключає, що залишиться в Челсі наступного сезону, повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.
За його інформацією, 24-річний футболіст розуміє, що його перехід цього літа в іншу команду може не статися через запити Челсі.
При цьому, Маунт не подаватиме прохання про трансфер, а повідомить Маурісіо Почеттіно, що готовий відпрацювати свій контракт, але новий не підпише.
Угода Маунта розрахована до літа 2024 року.
У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи та 6 асистів.