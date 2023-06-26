Англія

При цьому англієць віддаватиметься в іграх за клуб.

Мейсон Маунт не виключає, що залишиться в Челсі наступного сезону, повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За його інформацією, 24-річний футболіст розуміє, що його перехід цього літа в іншу команду може не статися через запити Челсі.

При цьому, Маунт не подаватиме прохання про трансфер, а повідомить Маурісіо Почеттіно, що готовий відпрацювати свій контракт, але новий не підпише.

Угода Маунта розрахована до літа 2024 року.

У сезоні-2022/23 Мейсон провів 35 матчів у всіх турнірах за Челсі: на його рахунку 3 голи та 6 асистів.