Англія

Натомість "червоні дияволи" відправили іспанському голкіперу нову пропозицію із ще нижчим окладом, ніж сторони погодили спочатку.

Майбутнє воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа продовжує перебувати у підвішеному стані, оскільки його контракт спливає вже цього літа, але укласти нову угоду сторонам наразі так і не вдається.

Як повідомляє The Athletic, 32-річний іспанець погодився підписати нову угоду з "червоними дияволами", за умовами якої його заробітна плата повинна була знизитися до 375 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, однак у результаті манкуніанці відкликали цю свою першу пропозицію.

За інформацією джерела, натомість Манчестер Юнайтед зробив Де Хеа нову пропозицію щодо продовження контракту, проте ще з більш меншою зарплатою, з чим іспанський голкіпер поки не погодився.

Дискусії між двома сторонами тривають, і залишається незрозумілим, чи прийме Де Хеа нову пропозицію, яку йому надали на цей раз. Особисто іспанський воротар хоче продовжувати виступати на високому рівні, але до нього також є інтерес з боку клубів Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Давід Де Хеа провів за МЮ 58 поєдинків у всіх турнірах, в яких він пропустив 61 гол та 25 разів відстояв на нуль. Відзначимо, що іспанець став кращим голкіпером АПЛ-2022/23 за показником "сухих" матчів (17).